We Wszystkich Świętych pojedziemy bydgoską komunikacją za darmo. A w którym roku?

Na środowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy przegłosowano zwolnienie z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 1 listopada.

- Zwolnienie z opłat pasażerów korzystających z transportu 1 listopada to uchwała, która była podejmowana cyklicznie co roku, nie rodzi skutków finansowych, bo już została uwzględniona w budżecie. Na prośbę radnych zapisy uchwały zostały rozszerzone na lata 2021-2023 aby nie powielać tej uchwały w kolejnych latach - wyjaśnia Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora ds. transportu w ZDMiKP w Bydgoszczy.

Oznacza to, że przez trzy lata bydgoszczanie będą mogli dojechać na nekropolie za darmo. Uchwałę wprowadza się po to, by zachęcić mieszkańców do "przesiadki" z aut do komunikacji tak, by korki pod cmentarzami były możliwie najmniejsze.