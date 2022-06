Weekend w Bydgoszczy: piknik na Wyspie Młyńskiej, Terenowa Masakra, koncerty i inne atrakcje! [17-19.06]

Intensywny weekend w Bydgoszczy

Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych

Gra miejska: Przygoda z tatą

Niedziela 19 czerwca, godz. 10:00 / Stary Rynek

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP zaprasza do gry rodzinnej. Zespoły rodzinne (3-5 osób) prowadzone przez ojców przejdą trasę składającą się z 12 punktów z rozmaitymi zadaniami do wykonania, by na końcu dotrzeć do skrzyni z ukrytym rodzinnym skarbem. To wszystko do wykonania w godz. 10:00-14:00. Punk początkowy: Stary Rynek. Zgłoś swój patrol i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę! Formularz zgłoszeniowy: tutaj. Trasa zwieńczona zostanie koncertem Leszka Lyczmańskiego i Niedzielnych Kierowców. Akcja organizowana z okazji Dnia Ojca ma na celu pozytywne budowanie jego wizerunku, a także wzmocnienie więzi rodzinnych.