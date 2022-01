Przed nami przedostatni weekend stycznia, który akurat dla nas, bydgoszczan, jest wyjątkowy. Świętując rocznicę powrotu Bydgoszczy w granice Polski, jest okazja, by atrakcjami niczym wehikuł czasu, przenieść się do stycznia 1920 r. A z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka nie brak familijnych propozycji, by najmłodsi (i nieco starsi też) mogli spędzić czas z ukochanymi seniorami młodymi wciąż duchem. Szczegóły w naszej galerii. Zapraszamy.