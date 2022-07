Weekend w Młynach Rothera w Bydgoszczy. Budowanie mostów... z makaronu [zdjęcia]

Most z makaronu? Tak! W bydgoskich Młynach Rothera odbył się konkurs na najbardziej wytrzymały most zbudowany ze spaghetti. Mosty w kilku turach (9 i 10 lipca) budują rodzinne zespoły, które uprzednio zapisały się mailem. To jedna z wielu atrakcji w ramach odbywającego się co weekend cyklu Miejskie Lato - rodzinne weekendy na tarasie Młynów

Tomasz Czachorowski