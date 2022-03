Wielka Pętla Fordonu. Tak przebiegają prace przy budowie trasy rowerowej [zdjęcia]

W ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego w kategorii projektów ponadosiedlowych wygrał projekt związany z odcinkiem od Doliny Śmierci w kierunku osiedla Eskulapa. Otrzymał ponad 2 tys. głosów. Na zadanie zabezpieczono 1,5 mln zł. W poprzednich edycjach mieszkańcy wybierali do realizacji odcinki od Doliny Śmierci do ul. Jarużyńskiej, od ul. Jarużyńskiej do ul. Tatrzańskiej oraz od ul. Tatrzańskiej w kierunku ul. Brzegowej i wału wiślanego. Te zadania są na różnym etapie zaawansowania, a na ich realizację zabezpieczono łącznie 4 mln zł.

Aktualnie ruszają prace na osiedlach Bohaterów i Szybowników. Dla pierwszego planowanego odcinka trasy opracowana została dokumentacja i trwają przygotowania do zlecenia robót budowlanych. Na ten fragment uzyskiwane jest pozwolenie na budowę. Przetarg dotyczący prac zostanie ogłoszony wiosną. W pierwszej kolejności będzie dotyczył odcinka o długości 1,2 km od ul. Orlińskiego. Dla pozostałej części w kierunku ul. Jarużyńskiej (około 0,8 km) trwają prace projektowe.