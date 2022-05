Wielka przebudowa dawnej bydgoskiej farbiarni przy ul. Świętej Trójcy. Architekci ujawniają nowe wizualizacje

Budowla przy ul. Świętej Trójcy powstała na początku XX wieku. Do 1945 roku mieściła się w tym miejscu Farbiarnia Wilhelma Koppa. Po II WŚ zakład upaństwowiono. Przejęło go przedsiębiorstwo „Pralchem”, które funkcjonowało do lat 90. Później pojawiło się kilka koncepcji zagospodarowania budynku, lecz żadnych zamierzeń nie udało się zrealizować.

Przez lata zmieniali się właściciele i inwestorzy, a wraz z nimi plany. W budynku planowano luksusowe apartamenty czy lofty mieszkalne. Wiosną 2018 r. na ścianie dawnej farbiarni zawisł baner z wizualizacją hotelu „Hampton by Hilton”. Z tych planów również nic nie wyszło.