Wielkie święto dizajnu w Bydgoszczy. Bydgoskie Dni Projektowe w Młynach Rothera

Bydgoskie Dni Projektowe

Najnowsze wydarzenie na polskiej scenie projektowej ma celebrować twórcze podejście do życia. Tematem pierwszej edycji Bydgoskich Dni Projektowych jest WYMIANA.

Festiwal odbędzie się 14-16 października.

Festiwal skierowany jest nie tylko do profesjonalistów i profesjonalistek związanych z branżą projektową, ale przede wszystkim do każdego, kto w aktywny sposób kształtuje swoją przestrzeń. Jak przekonują organizatorzy, miłośnicy i miłośniczki pięknych przedmiotów oraz twórczego podejścia do życia świetnie się w nim odnajdą.