Wilki pod Bydgoszczą. Pokazały się w lasach niedaleko Zamościa [wideo]

Wilki pokazują się nie tylko w tej okolicy województwa kujawsko-pomorskiego. Pisaliśmy kiedyś, że widywali je mieszkańcy Rafy (gmina Dąbrowa Chełmińska) w powiecie bydgoskim. Wilki zaczęły atakować zwierzęta gospodarskie. Rozszarpały m.in. cielaka, drugi zdążył uciec. Rolnicy nocą słyszeli ujadanie psów i ryk krów i cieląt. Nie przypuszczali natomiast, że to wilki. O tym, że to właśnie one, zorientowali się rano, gdy wyszli na pastwisko. Na ziemi były ślady dużych łap, a cielak był ciągnięty po ziemi. Psy nie dałyby go rady ciągnąć na odcinku kilkudziesięciu metrów.