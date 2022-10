Wkrótce XII Bydgoski Festiwal Nauki. Chcesz zobaczyć na własne oczy DNA, albo obejrzeć taniec dronów? Takie atrakcje czekają na festiwalu

Tegoroczny Bydgoski Festiwal Nauki odbędzie się od 20 do 22 października (czwartek, piątek, sobota). To nowość w porównaniu do poprzednich edycji, które były wiosną.

- Jesienna aura spowodowała istotną zmianę w organizacji ostatniego dnia Festiwalu. W poprzednich latach zapraszaliśmy na piknik rodzinno-naukowy na Wyspie Młyńskiej, a w tym roku będzie przestrzeń naukowa w Młynach Rothera - mówi dr Paulina Wenderlich z Biura Organizacyjnego Bydgoskiego Festiwalu Nauki.