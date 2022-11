Właściciel zabytkowego budynku w Fordonie, bydgoski informatyk, chce ratować obiekt. Kiedyś był tam szpital choleryczny [zdjęcia]

Obiekt odkupił od miasta młody bydgoski przedsiębiorca Nicholas Piotrowski. W 2014 r. planował wyremontować nieruchomość i umieścić w niej biura lub hotel. Tłumaczył wówczas, że jest od urodzenia fordoniakiem, ma w pamięci los dawnego ratusza w Starym Fordonie, który został rozebrany. Nie chciał, by taki los spotkał zabytkowy gmach szpitala.

Kilka lat temu Urząd Miasta Bydgoszczy wystawił na sprzedaż budynek po dawnym szpitalu cholerycznym przy ulicy Fordońskiej 409. Wcześniej planowano go zburzyć i postawić nowy budynek, ale sprzeciwił się temu konserwator zabytków.

Przy Fordońskiej 409 będą biura?

Nicholas Piotrowski wciąż jest właścicielem budynku. Na co dzień pracuje jako informatyk, tworzy oprogramowanie, aplikacje i strony internetowe. Nie porzucił swoich planów sprzed kilku lat. W dawnym szpitalu cholerycznym chce otworzyć biura. Mówi, że dotychczas udało się budynek trochę oczyścić i zabezpieczyć. Najpilniejsze prace, jakie trzeba teraz wykonać, to naprawa dachu i zewnętrznych murów, aby budynek mógł nadal bezpiecznie stać. Dopiero wtedy będzie można remontować wnętrza. Właściciel liczy na to, że pierwsze prace ruszą w przyszłym roku.