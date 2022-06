Własne mieszkanie coraz droższe. W Bydgoszczy dziesięć tysięcy za metr to już norma

Według ekspertów GetHome.pl w ośmiu analizowanych dużych miastach sprzedały się w maju łącznie 2622 mieszkania, co oznacza, że sprzedaż mieszkań była w ubiegłym miesiącu o 34 proc. niższa niż w kwietniu oraz o 47 proc. niższa niż przed rokiem. To ogromna zmiana, dobrze pokazująca skalę ochłodzenia na rynku nieruchomości. W Łodzi spadek sprzedaży wyniósł 42 procent, w Gdańsku i Wrocławiu po 40 procent, w Krakowie 38 procent. Wśród dużych miast ze zniżkowego trendu wyłamało się tyko nasze miasto - choć mieszkań sprzedano o 18 procent mniej niż rok wcześniej, to Bydgoszcz zanotowała 9 procentowy wzrost sprzedaży.