Właśnie ogłoszono listy przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych w Bydgoszczy

- W ramach prowadzonego naboru przyjęto 4972 przedszkolaków, w tym 1446 osób to kandydaci rekrutacji otwartej - mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy. - Tylko 41 rodziców nie potwierdziło woli uczęszczania dziecka do zakwalifikowanego przedszkola. Zgodnie z obwiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, do 27 maja br. rodzicom dzieci, które w ramach prowadzonej rekrutacji nie zostały przyjęte do żadnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, zostanie wskazane miejsce w placówce, która ma wolne miejsca.