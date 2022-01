Wodociągi ogłaszają przetarg na dokończenie kanalizacji deszczowej. Poprzedni został zerwany, a kierowcy klną, bo Bydgoszcz rozgrzebana

To prestiżowy projekt - rozbudowa i modernizacja całej sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy kosztuje ponad 216 mln zł, z czego blisko 130 mln zł to pieniądze z dofinansowania z Unii Europejskiej. Ma być lepiej i ekologicznie, w dodatku ulice miasta podczas ulew nie mają zamieniać się w jeziora i rzeki. Ale - jak pisaliśmy pod koniec ub. roku - prace stanęły. Powód to przerwany kontrakt.