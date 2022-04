Wojciech Sobierajski chce pobić rekord Aleksandra Doby. Trasa wiedzie m.in. przez Bydgoszcz

Trzykrotny wicemistrz świata, multirekordzista Polski i Guinnessa chce pokonać trasę z Przemyśla do Świnoujścia. Droga wiedzie przez San, Wisłę, Brdę, Kanał Bydgoski, Noteć, Wartę i Odrę. – Ten rekord wpadł mi do głowy, gdy w ubiegłym roku w lutym wspinając się na szczyt Kilimandżaro zmarł Aleksander Doba. To wyzwanie w hołdzie jego pamięci – wyjaśnia Wojciech Sobierajski.

Znany polski podróżnik i kajakarz pokonał 1200 km w 13 dni. Rekordzista Guinnessa zwraca uwagę, że Doba ustanowił rekord w 1989 roku, gdy on przychodził na świat. – Pierwsza próba odbyła się w czerwcu 2021 roku. Wytrzymałem 4 dni – dopłynąłem do Warszawy – przypomina Sobierajski. Łącznie pokonał 430 km, ale dalsza wyprawa nie była możliwa ze względu na wysokie temperatury, które doprowadziły go do udaru słonecznego.