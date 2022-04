Wojsko w Bydgoszczy sprzedaje: samochody, ubrania, instrumenty muzyczne. Za tyle kupisz sprzęt od AMW [ceny, zdjęcia]

Wśród najciekawszych pozycji dostępnych w przetargu znajdziemy m.in. łódź desantową z demobilu wycenioną na 2 tys. zł oraz trzy samochody honker 2000. Wozy wyprodukowane w latach 2003-2005 mają za sobą służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kosowie. Każdy, kto planuje postawić taki samochód w swoim garażu, musi zaoferować za niego co najmniej 10 tys. zł.

Samochody i instrumenty muzyczne od wojska

Do wzięcia są też między innymi dwa jelcze : ciężarowy S622 DAL (cena wywoławcza: 10 tys. zł) oraz ciągnik siodłowy C417D z cysterną o pojemności 25 m3 (25 tys. zł).

Jak można kupić sprzęt od wojska

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu muszą złożyć ofertę (przesłać lub doręczyć) na specjalnym formularzu do 12 kwietnia br. do godz. 9.00 w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Kolejnym warunkiem jest wpłata wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej wybranej pozycji, a środki muszą zostać zaksięgowane przez AMW najpóźniej w przeddzień przetargu. Do oferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 proc.. Otwarcie ofert nastąpi 12 kwietnia o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW przy ul. Gdańskiej 163a w Bydgoszczy.