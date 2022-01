WOŚP 2022. Bydgoskie czworaczki znów w roli wolontariuszy. Orkiestra już stroi instrumenty

W ubiegłym roku w Bydgoszczy podczas samej zbiórki do puszek udało się zebrać prawie 334 tys. zł, a razem z licytacjami i e-skarbonkami blisko 459 tys. zł. To dobry wynik zwłaszcza, że finał organizowano już w pandemii. Nie było wówczas „Światełka do nieba” na Starym Rynku, a koncert w dniu finału transmitowano w internecie z Miejskiego Centrum Kultury.