WOŚP 2022. Tyle zebrano podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bydgoszczy Małgorzata Pieczyńska

W dniu 30. Finału WOŚP, który odbył się 30 stycznia, na ulice Bydgoszczy wyruszyło blisko 700 wolontariuszy z puszkami. Arkadiusz Wojtasiewicz/Archiwum

Aż 612 tys. 566 zł i 46 groszy zebrano w Bydgoszczy podczas jubileuszowego 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - To już wynik oficjalny i co ważne, lepszy niż sprzed rokiem. To też dowód na to, że mieszkańcy mają wielkie serca - podkreśla Regionalny Sztab WOŚP w Bydgoszczy.