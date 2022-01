Wpłacili pieniądze, ale deweloper upadł. Nabywcy mieszkań na bydgoskim Osiedlu Olimpijczyków dochodzą swoich praw

Osoby, które wpłaciły pieniądze deweloperowi za mieszkania na położonym w Fordonie Osiedlu Olimpijczyków wciąż czekają, aż sąd wyznaczy termin głosowania w sprawie zgody na zatwierdzenie tzw. upadłości w układzie. Wcześniej sąd ogłosił upadłość spółki deweloperskiej. W grudniu odbyło się za to pierwsze posiedzenie powołanej przez sąd rady wierzycieli. Reprezentują interesy nabywców mieszkań i mogą, między innymi patrzeć na ręce syndykowi (zarządzającemu majątkiem upadłej spółki).

Taka procedura to jedyna droga, by inwestorzy mogli w końcu uzyskać klucze do swoich mieszkań.