Wracają upały, znów będzie gorąco. IMGW wydało ostrzeżenie o wysokich temperaturach [Bydgoszcz, pow. bydgoski 3-5 sierpnia]

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW o upale

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2 /drugi/

Ważność: od godz. 13:00 dnia 03.08.2022r. do godz. 18:00 dnia 05.08.2022r.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Obszar powiatów:

aleksandrowski,

bydgoski ,

, Bydgoszcz ,

, chełmiński,

inowrocławski,

mogileński,

nakielski,

sępoleński,

świecki,

Toruń,

toruński,

tucholski,

żniński.

Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od 30°C do 34°C, w czwartek lokalnie do 35°C. Temperatura minimalna w nocy wynosić będzie od 18°C do 20°C.