Wszystkich Świętych. Ile kosztuje porządkowanie grobów na cmentarzach w Bydgoszczy? Małgorzata Pieczyńska

Na cmentarzach rozpoczęło się porządkowanie grobów przed 1 listopada. Dariusz Bloch Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do Wszystkich Świętych coraz bliżej, więc wiele osób myśli już o porządkowaniu grobów bliskich. Niektórzy powierzają to zadanie profesjonalnym firmom. W większości to osoby spoza Bydgoszczy.