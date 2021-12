Wycieczki rowerowe do 71 km od Bydgoszczy. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Bydgoszczy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 71 km od Bydgoszczy, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w Bydgoszczy ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 grudnia w Bydgoszczy ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu Szlaku Kasztelańskiego

Stopień trudności: 1

Dystans: 14,54 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podjazdów: 153 m

Suma zjazdów: 146 m

Trasę dla rowerzystów z Bydgoszczy poleca Grochowo.pl

Krótka i przyjemna trasa biegnąca Borami Tucholskimi, zamykająca w sobie niesamowite atrakcje turystyczne, tj. Raciąski Młyn, grodzisko średniowieczne w Mrowińcu oraz dworek we wsi Wysoka.

Trasa świetna na wycieczkę rodzinną, połączenie przyjemności, kultury oraz historii.