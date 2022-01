Wycieczki rowerowe do 71 km od Bydgoszczy. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Bydgoszczy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 71 km od Bydgoszczy, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w Bydgoszczy ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 23 stycznia w Bydgoszczy ma być nan°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Z Tucholi do Wodogrzmotów Krasnoludków

Stopień trudności: 2

Dystans: 36,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 596 m

Suma zjazdów: 584 m

Trasę rowerową mieszkańcom Bydgoszczy poleca Corellon

Wycieczka z Tucholi przez Gołąbek do Źródeł Rzeki Stążki. Powrót przez Kowalskie Błota.

Trasę rozpoczynamy w Tucholi. Ulicą Cegielnianą docieramy do Traktu Napoleońskiego w miejscowości Płaskosz. Tu zaraz za mostem na Brdzie możemy zrobić krótki postój na parkingu leśnym po prawej stronie. Kierujemy się dalej Traktem do Gołąbka i skręcamy drogą na pole namiotowe (sklepik, postój, boisko do piłki siatkowej), aby zaraz skręcić drogą w prawo. Po drodze mijamy leśniczókę Kiełpiński Most (w wąwozie na lewo od głównej trasy). Dojeżdzamy do malowniczo położonej leśniczówki nad starorzeczem Brdy. Następny przystanek to Wodogrzmoty Krasnoludków w Rezerwacie Źródła Rzeki Stążki - miejsce magiczne. Powrót przez leśną osadę Kowalskie Błota. W Gołąbku obok Nadleśnictwa Tuchola sklep spożywczy.

Nawiguj