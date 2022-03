Wyjątkowy koncert w Auli Copernicanum UKW. Studenci zaśpiewali dla Ukrainy najpiękniej [zdjęcia]

Zobacz wideo: Tir załadowany po sufit wyjechał z Bydgoszczy do Lwowa.

- Przygotowania i próby do tego koncertu trwały od dwóch tygodni - mówi Tomasz Zieliński, rzecznik UKW. - W repertuarze nie zabrakło utworów ukraińskich, ale i polskich. Gatunki muzyczne były bardzo różne od jazzu po muzykę ludową. Każdy z pewnością mógł znaleźć coś dla siebie.

Zbiórka dla studentów UKW z Ukrainy podczas koncertu

Ważnym punktem koncertu w Auli Copernicanum przy ul. Kopernika 1 była zbiórka funduszy na pomoc dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie.

- Zależy nam, żeby nie tylko wspierać ich na duchu, ale też wspierać materialnie - mówi Tomasz Zieliński. - Dystrybucją zebranych pieniędzy na uczelni zajmuje się Komisja Socjalna, posiadająca doskonałe rozeznanie w potrzebach studentów. Zadba o to, by środki zebrane podczas koncertu trafiły do potrzebujących.