Wykształcenie ludzi w Kujawsko-Pomorskiem według Głównego Urzędu Statystycznego. W jednej kategorii jesteśmy liderem

Dane dotyczące wykształcenia w Polsce budzą optymizm, bo – przynajmniej na papierze – jesteśmy coraz lepiej wykształceni. Odsetek osób z wykształceniem co najmniej średnim to obecnie 55,5 proc. a to oznacza wzrost o 7 punktów proc. Najbardziej powiększyła się liczba Polaków z wykształceniem wyższym - z 17,1 proc. w 2011 r. do 23,1 proc. w 2021 r. (6 punktów proc.). Odnotowano 40-proc. wzrost w grupie osób posiadających tytuł magistra i magistra inżyniera. W 2021 r. najwyższy udział osób legitymujących się wykształceniem wyższym stanowiły osoby pomiędzy 25 a 44 rokiem życia i odsetek ich wyniósł blisko 60 proc. wśród ogółu ludności o tym poziomie wykształcenia.