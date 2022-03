Wyłączona sygnalizacja na rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. Kierowco, zdejmij nogę z gazu!

Pierwsze informacje o utrudnieniach związanych ze światłami kierowcy przekazywali we wtorek w godzinach porannych.

– Dziś i jutro wyłączona sygnalizacja świetlna na rondzie Inowrocławskim. Trwają prace serwisowe – przekazał przed południem w krótkim komunikacie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Przed wjazdem na rondo Inowrocławskie warto zdjąć nogę z gazu. Część kierowców, przyzwyczajonych do sygnalizacji świetlnej w tym miejscu, będzie jechać „na pamięć”, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.