Wynajęcie mieszkania w Bydgoszczy tańsze niż przed pandemią. Niedługo ceny mogą wzrosnąć

Około 33 złotych za metr wynajmowanej powierzchni mieszkania trzeba zapłaci średnio w Bydgoszczy za wynajęcie mieszkania (nie licząc opłat administracyjnych i licznikowych). To nieznacznie mniej niż dwa lata temu, gdy pandemia dopiero zaczęła paraliżować nasze życie. Czy sparaliżuje też rynek najmu w naszym mieście?

Obecnie trudno znaleźć w Bydgoszczy mieszkania do wynajęcia poniżej 900 złotych miesięcznie (plus czynsz i opłaty). Jeśli już się to uda, oferta dotyczy zwykle mikrokawalerek. Mieszkania dwupokojowe to wydatek dla najemcy od około 1300 złotych i więcej.