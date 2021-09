Wypadek autobusu z przedszkolakami z Bydgoszczy. Okoliczności zdarzenia pod Toruniem nadal nie są jasne

Zobacz wideo: Szczepienia w szkołach wciąż za mało popularne

Jak już informowaliśmy, do wypadku autokaru, którym podróżowało 31 bydgoskich przedszkolaków, doszło w poniedziałek 20 września w Wytrębowicach (pow. toruński). Do szpitala profilaktycznie przewieziono 14 dzieci, 4 opiekunów zostało poszkodowanych. Dzieci w wieku 4-5 lat to podopieczni przedszkola na Osowej Górze w Bydgoszczy.