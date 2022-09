Wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Przewróciła się ciężarówka, ładunek wysypał się na drogę [zdjęcia]

W piątek (16 września) na trasie S5 doszło do wypadku. Tuż po godz. 8:00 w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą przewróciła się ciężarówka. Jej uwięzionego w kabinie, ale przytomnego kierowcę, wydobyli strażacy. Rannym mężczyzną zaopiekowali się ratownicy, którzy przewieźli go do jednego z bydgoskich szpitali.