Wypadek w Bydgoszczy. Auto osobowe uderzyło czołowo w drzewo. Sześć osób poszkodowanych [zdjęcia]

Na miejscu wypadku interweniowały służby. Kierowca oraz pasażer zostali zakleszczeni w samochodzie i do ich wydobycia niezbędne było użycie narzędzi hydraulicznych. W mercedesie podróżowało w sumie sześć osób. Wszyscy zostali poszkodowani i odwiezieni do bydgoskich szpitali. Okoliczności wypadku ustala policja. Do tematu wrócimy.

Zobacz zdjęcia z wypadku: