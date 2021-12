Wysokie mandaty za brak maseczki. Kontrole policyjne w galeriach handlowych w Bydgoszczy w czasie przedświątecznych zakupów

- Trudna sytuacja pandemiczna w Polsce utrzymuje się, a stosowanie się do obostrzeń jest nie tylko wyrazem poszanowania prawa, lecz również wykazaniem odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. Dlatego policjanci z Bydgoszczy kontrolują przestrzeganie obowiązku zakrywania ust oraz nosa przez klientów placówek handlowych oraz pasażerów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - informuje kom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy. Mundurowi przypominają klientom o konieczności stosowania się do wszystkich nakazów oraz zaleceń podczas robienia zakupów, m. in. o zachowaniu dystansu.

Za lekceważenie obowiązku zakrywania ust i nosa grozi mandat karny w wysokości do 500 zł, a nawet kara nałożona przez sanepid do 30 tys. zł.