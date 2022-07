Wyspę Młyńską w Bydgoszczy opanował ping-pong. To były dwa dni zabawy na sportowo [zdjęcia] OPRAC.: Justyna Tota

Przez cały weekend (9 i 10 lipca) na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy odbywa się piknik „Ping-pong na trawie”. Stoły i rakietki w godz. 10-19 czekają na wszystkich chętnych do spróbowania tej dyscypliny sportu. Wstęp wolny Tomasz Czachorowski Zobacz galerię (26 zdjęć)

To propozycja dla małych i dużych amatorów tenisa stołowego. Można nie tylko nauczyć się grać pod okiem instruktora, ale także rozegrać swoje pierwsze turnieje z nagrodami. Do tego zabawy i konkursy sprawnościowe przez cały weekend (9-10 lipca 2022) podczas pikniku „Ping-pong na trawie” na Wyspie Młyńskiej. Do aktywnego wypoczynku zaprasza wszystkich Polski Związek Tenisa Stołowego.