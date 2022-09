Wystawa prac graficznych na Politechnice Bydgoskiej. Zobacz zdjęcia!

W dniach 12-14 września Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich organizuje międzynarodową konferencję naukową w ramach projektu „EcoSET. Ecology, Science, Education and Technology. Umiędzynarodowienie Politechniki Bydgoskiej w obszarze nauki i edukacji”. Celem projektu jest trwała wymiana wiedzy, doświadczeń i odkryć pomiędzy uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi na całym świecie. Ma to służyć zwiększeniu potencjału badawczego naukowców i wspólnemu wykorzystaniu infrastruktury placówek. Współpracę podjęło 12 uczelni z 9 krajów: Politechnika Bydgoska (Polska), Aarhus University (Dania), Adana Science and Technology University (Turcja), Justus-Liebig-Universität Gießen (Niemcy), Mendel University in Brno (Czechy), National Centre for Biodiversity and Gene Conservation (Węgry), Ondokuz Mayıs University (Turcja), Polytechnic University of Bari (Włochy), Tarleton State University (Stany Zjednoczone), University of Beira Interior (Portugalia), University of Maryland (Stany Zjednoczone), University of Molise (Włochy).