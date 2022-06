Z Bydgoszczy do Krakowa w godzinę? Od soboty LOT daje taką możliwość Dominika Sobczyńska

Loty do Krakowa zostaną wznowione od soboty (18 czerwca). zdjęcie ilustracyjne/pixabay.com

Już od soboty wrócą loty z Bydgoszczy do Krakowa. Dzięki temu do historycznej stolicy Polski dolecimy w godzinę. Za bilet w jedną stronę zapłacimy jedynie około 80 zł w klasie ekonomicznej. Jak informuje Port Lotniczy Bydgoszcz, więcej samolotów poleci również do Warszawy. Loty przewidziane są w każdy dzień tygodnia. W poniższym artykule przedstawiamy rozkład lotów.