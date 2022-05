Za bilet komunikacji miejskiej w Bydgoszczy zapłacimy BLIK-iem zbliżeniowym

– Regulacja należności za przejazd środkami transportu publicznego z wykorzystaniem BLIK-a jest tak samo prosta, jak użycie karty zbliżeniowej. Po wybraniu biletu i przejściu do płatności, przykładamy odblokowany telefon do czytnika w automacie mobilnym bądź stacjonarnym. Transakcja zostanie automatycznie zatwierdzona, bez konieczności logowania się do aplikacji bankowej czy wpisywania jednorazowego kodu, jak ma to miejsce w przypadku z tradycyjnego BLIK-a - wyjaśnia Adrian Frąckiewicz, Dyrektor Działu Wdrożeń Projektów Płatności Elektronicznych w Mennicy Polskiej.