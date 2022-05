Zabierz na spacer psa lub odwiedź kota z bydgoskiego schroniska. Zwierzaki czekają na Was!

Bydgoskie Schronisko dla Zwierząt zaprasza na spotkanie z czworonożnymi podopiecznymi. Do wyboru: spacer z psem lub tzw. "Kocie Godziny". O co chodzi? Już tłumaczymy.

Zobacz wideo: Ćwiczenia służb ratowniczych na S5 pod Bydgoszczą

To propozycja dla tych, którzy lubią zwierzęta i chcieliby spędzać z nimi czas, ale z różnych względów nie mają swojego pupila. Można wybrać spacer z psem ze schroniska albo odwiedziny w królestwie kotów. Uśmiech i dobra zabawa (dla obu stron) gwarantowane!

Spacer z psem to sprawa oczywista

Lata temu schronisko wpadło na pomysł, żeby psy na spacer wyprowadzali nie tylko wolontariusze i pracownicy schroniska, ale też osoby z zewnątrz. Psiaki mogą liczyć na częstsze spacery, a bydgoszczanie, szczególnie ci, którzy z jakichś powodów nie mogą mieć własnych zwierząt, chętnie spacerują z „pożyczonym” zwierzakiem. Często jest to też przygotowanie do adopcji psa. Wartość dodana to dodatkowa socjalizacja piesków, które trafiają do schroniska.

Kocie godziny w bydgoskim schronisku

Kocie godziny z kolei to odwiedziny w schronisku. W ogrodzonej przestrzeni na świeżym powietrzu można spotkać się z kotami – pobawić się z nimi, pogłaskać, jeśli na to pozwolą lub po prostu poobserwować, jak bawią się z innymi przedstawicielami tego samego gatunku. Nawet sama obserwacja pozytywnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne – to udowodnione naukowo! Można też po prostu usiąść i poczytać książkę w obecności przyjaznych kotów. A nuż któryś wskoczy Wam na kolana i poczyta z Wami...?

Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy zaprasza wszystkich miłośników zwierząt. Mile widziane są osoby dorosłe i dzieci, ale maluchy wyłącznie z opiekunem. Uwaga! Obowiązują wcześniejsze zapisy na dany dzień i godzinę. Spacery z psami ze schroniska są tak popularne, że była konieczność wprowadzenia rejestracji wizyt.

Aby się umówić, wystarczy zadzwonić pod numer 512 282 853 w godzinach pracy placówki: od wtorku do piątku w godz. 10:00-18:00,

w weekendy i w dni wolne od pracy w godz. 14:00-18:00. Uprzedzamy, że spacer z psem to na Osowej Górze popularna forma spędzania wolnego czasu, więc warto zadzwonić z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku weekendowych spacerów – nawet dwa, trzy tygodnie wcześniej. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty. Schronisko zapewnia smycze i obroże.

Kocie godziny są mniej oblegane, ale to tym bardziej polecamy tę formę spotkania ze zwierzakami. Mruczki na to czekają! Czekają na Was!

Jeśli przy okazji odwiedzin schroniska chcielibyście przywieźć coś dla zwierzaków, to podpowiadamy, co będzie najlepszym prezentem:

Karma sucha (Brit Care puppy i adult, Brit Fresh, Farmina N&D, Farmina puppy);

Karma mokra (Brit mono protein, Farmina N&D, Bozita, Dolina Noteci);

Karma gastro Royal lub Hills dla psów i kotów;

Kocia karma mokra (Animonda carny kitten i adult, Mac’s);

Kości parmeńskie dla psów i inne przysmaki – suszone kurze łapki, szyjki itd.;

Legowiska dla dużych psów;

Kocyki polarowe i ręczniki z froty;

Szelki typu guard (wszystkie rozmiary);

Obroże syntetyczne;

Wędki do zabawy dla kotów i piłeczki łatwe do mycia;

Wytrzymałe zabawki dla psów (kong). Bardzo przydatne będą też: koci żwirek, podkłady higieniczne, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżane, jednorazowe rękawiczki (rozmiar M) i środki opatrunkowe (bandaże, plastry, kompresy gazowe, opaski gipsowe, gazy). Schronisko chętnie przyjmie również ryzy papieru (format A4 i A3) na ulotki informacyjne.

