Zabytkowa kuczka w bydgoskim Starym Fordonie już wyremontowana. Zobacz, jak teraz wygląda [zdjęcia]

Kuczka to unikalna konstrukcja przygotowywana na żydowskie święto Sukkot. To rodzaj miejsca modlitw i spotkań. W innych krajach zdarzało się, że miała ona formę szałasu czy namiotu, lecz ze względu na warunki pogodowe, w Polsce zwykle były to nieco trwalsze konstrukcje, zespolone z budynkami mieszkalnymi.

Zabytkowa altana z Fordonu powstała w 1905 roku. To wyjątkowe, bo jedyne takie miejsce zachowane w Bydgoszczy. Wiele z podobnych obiektów w kraju nie przetrwało próby czasu. W przypadku tej kuczki udało się tego uniknąć, co jest zasługą przede wszystkim członków Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. To dzięki ich zabiegom obiekt w 2017 roku wpisano do rejestru zabytków nieruchomych.