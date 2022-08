Zabytkowe ikarusy i mercedes wyjadą na ulice Bydgoszczy. Będzie można się przejechać za darmo

W sierpniu i we wrześniu będzie okazja przejechać się zabytkowymi autobusami, które lata temu na co dzień woziły bydgoszczan. Podczas przejazdów zapoznamy się z historią komunikacji miejskiej.

Autobusy kursować będą na specjalnej, bezpłatnej linii w relacji Błonie - Myślęcinek. Przejazdy realizowane będą pomiędzy rozkładowymi kursami linii 52.

– Na tej linii pojawią się dwa ikarusy i mercedes. Dla każdego pojazdu przypisana jest litera. Pasażerowie otrzymują ulotki o historii linii autobusowych w Bydgoszczy – zapowiada organizator, Patryk Gulcz.

Od soboty (13 sierpnia) do poniedziałku (15 sierpnia) kursować będą: Ikarus 280.70E #2851 (A), Ikarus 280.70E #3831 (B), Mercedes O305 #3772 (C). W autobusie oznaczonym literą A zorganizowana będzie wystawa poświęcona historii linii 52 oraz jej związków z osiedlami Leśnym i Błoniem. Jest to jedna z najstarszych bydgoskich linii autobusowych, która łączy osiedle Błonie z Leśnym od 70 lat. W czasie okupacji Niemcy planowali na tej trasie uruchomienie pierwszego połączenia trolejbusowego. Autobusy kursować będą od piątku do poniedziałku.