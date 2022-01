Zabytkowy „Helmut" stanął w Bydgoszczy. Przypomina, gdzie była hala pierwszej zajezdni tramwajowej [zdjęcia]

Oprócz czerwonego zabytkowego wagonu tramwajowego na ul. Długiej (który stoi na fragmencie dawnych szyn, przebiegających przez najdłuższą do początku XIX w. ulicę w mieście), w Bydgoszczy pojawił się jeszcze jeden zabytkowy tramwaj. Stoi on przed wejściem do hali przy ul. Zygmunta Augusta i ma przypominać o przeszłości tego miejsca, czyli dawnej zajezdni tramwajowej.