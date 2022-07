Zachód słońca nad Brdą i panorama Bydgoszczy uchwycone na fotografiach z dachu Hotelu Focus w Bydgoszczy. Zobacz zdjęcia

Hotel Focus zaprosił do współpracy Zofię Ruprecht. Znana lekarka ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza jest autorką zdjęć do albumu „Bydgoszcz Nastrojowa” (niedawno miał premierę - przyp. red.) i została ambasadorką „Foto Focus na Bydgoszcz".

- Jeszcze przed otwarciem hotelu pojawiali się tu pasjonaci fotografii zainteresowani robieniem zdjęć panoramy Bydgoszczy z najwyższych kondygnacji budynku - mówi "Expressowi Bydgoskiemu" Agnieszka Kuca, szefowa działu marketingu i PR Grupy Kapitałowej Immobile. - To nas zainspirowało do zorganizowania imprezy "Foto Focus na Bydgoszcz". I tak wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom bydgoszczan.

- Pani doktor to wielka miłośniczka fotografowania. Robi niepowtarzalne zdjęcia Bydgoszczy - mówi Agnieszka Kuca. - Stąd zrodził się pomysł, by we współpracy z nią zaprosić miłośników fotografii - zarówno zawodowców i amatorów - na dach hotelu, by niezależnie od zaawansowania i posiadanego sprzętu, mogli wykonać zdjęcia Bydgoszczy.