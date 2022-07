Zachodni wiadukt na Armii Krajowej w Bydgoszczy wkrótce będzie w remoncie. Jak będzie przebudowany?

To już kolejne prace budowlane w tym miejscu. Ponad rok temu przebudowany został obiekt znajdujący się po stronie wschodniej tej ważnej drogi wylotowej z miasta.

Zapytaliśmy naszych Czytelników o budowę dróg rowerowych w Bydgoszczy; które odcinki, są, ich zdaniem, najpilniejsze do realizacji. Oto te ścieżki, których mieszkańcy oczekują najbardziej.

- W pierwszej kolejności wykonana zostanie optymalizacja dokumentacji, co pozwoli przystąpić do robót budowlanych - informuje Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - W zakres zadania wchodzi rozbiórka obiektu i budowa nowego oraz doprojektowanie dodatkowych elementów, takich jak drogi rowerowe. Koszt inwestycji to prawie 29 mln zł.