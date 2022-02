Zajezdnia, dwa kąpieliska na Brdzie i rewitalizacja Kanału Bydgoskiego - te projekty składa Bydgoszcz w ramach Polskiego Ładu

- Pula środków w drugiej edycji rządowego funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych wyniesie 20 mld zł. To kwota zebrana z podatków, które płacą również mieszkańcy Bydgoszczy. Bydgoszczanie to ok. 1 procent mieszkańców Polski. Bydgoszcz powinna więc otrzymać wsparcie na poziomie około 200 mln zł. Tymczasem możemy wnioskować o maksymalnie 100 mln zł. Program już na starcie krzywdzi mieszkańców takich miast jak Bydgoszcz. Będziemy jednak walczyć o maksymalny poziom dofinansowania zadań, które wcześniej planowane były m.in. w oparciu o własne środki – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.