Zamienniki na leki, margaryna zamiast masła - tak oszczędzają niektórzy bydgoscy seniorzy

Kupują mniej, skręcają kaloryfery w domach, by zaoszczędzić. Czasem nie stać ich na prywatne wizyty u specjalisty. W ramach naszego cyklu "Oszczędzamy", sprawdziliśmy z czego w życiu codziennym rezygnują bydgoscy seniorzy, by przeżyć od emerytury do emerytury.

Zobacz wideo: Budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej może się rozpocząć.

Według prognoz GUS na koniec 2022 r. w Bydgoszczy będzie mieszkało 102 tys. 381 osób w wieku 60 lat i więcej. Część z nich radzi sobie całkiem dobrze, są aktywni i stać ich np. na wyjazdy na letni urlop w kraju, a nawet na zagraniczne wojaże.

- U nas ceny wycieczek są atrakcyjne, więc zainteresowanie letnimi wczasami nie zmalało. Tylko w tym roku zorganizowaliśmy zapisy na trzeci turnus na wczasy do Jarosławca i na dodatkowy turnus do Władysławowa, bo tylu było chętnych - mówi Zdzisław Tylicki, przewodniczący Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy. - To wcale jednak nie znaczy, że nasi seniorzy są bogaci. Wielu z nich, by pojechać np. na wczasy nad morze odkłada przez cały rok.

Oszczędzają na ogrzewaniu i nie tylko

Nie wszyscy jednak myślą o wyjazdach. - Nie mam wysokiej emerytury - mówi 75-letnia pani Zofia, jedna z bydgoskich seniorek. - W sklepach ceny teraz galopują, więc nie kupuję już masła, tylko margarynę z domieszką masła. Oszczędzam też na ogrzewaniu. Wieczorami głównie siedzę w jednym pokoju i tylko tam włączam kaloryfery. Dobrze, że w Bydgoszczy od 65. roku życia można jeździć komunikacją miejską za darmo. Przynajmniej na bilety nie muszę wydawać.

Pan Kazimierz z Wyżyn też oszczędza. - Jestem schorowany, a leki drogie, więc zwykle pytam w aptece o tańsze zamienniki - mówi senior. - Zawsze to parę groszy do przodu. W domu naczynia myję pod bieżącą wodą, ale za to w misce.

Pani Janina stara się co miesiąc ze swojej emerytury odłożyć 100-150 zł miesięcznie. Tak na czarną godzinę. - No i po opłaceniu rachunków nie zostaje z niej zbyt wiele, ale na szczęście mąż ma lepszy dochód - przyznaje seniorka. - Nie gotuję codziennie obiadów. Jak zrobię zupę, to mamy ją z mężem na dwa dni, a jak usmażę mięso, to mrożę. Przynajmniej nie zużywam tyle gazu.

MOPS w Bydgoszczy udziela pomocy prawie 2400 seniorom