Zasady na bydgoskich basenach krytykowane przez antyszczepionkowców. Tylko ich dotyczą limity

15 grudnia weszły w życie zapowiadane wcześniej obostrzenia sanitarne. Ich skutkiem jest m. in ograniczenie do 30 procent zajętości basenów i saun. W teorii sytuacja wydaje się prosta, w praktyce jest bardziej skomplikowana, czego konsekwencje ponoszą pracownicy bydgoskich basenów.

- Do momentu wypełnienia tego limitu każda z pływalni wpuszcza każdego, bez względu na to czy ma dokumenty potwierdzające szczepienie czy nie. Jeśli jednak limit 30 procent zajętości jest osiągany, to wejść mogą na pływalnię jedynie te osoby, które zechcą pokazać świadectwo szczepienia - wyjaśnia Adam Soroko, dyrektor Bydgoskiego Centrum Sportu. - Tak mówią nowe przepisy, których musimy się trzymać.

Czyli – w pełni zaszczepieni wchodzą mimo osiągniętego limitu, a niezaszczepieni mogą wracać do domu albo poczekać kolejną godzinę do następnego wejścia (o ile basen ma wyznaczone godziny wejść, jeśli nie muszą czekać do momentu gdy pływających będzie mniej niż nominalne 30 procent pojemności).