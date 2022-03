Zatajone opłaty i niedozwolone zapisy w umowach od Enei? Klienci Enei pisali do UOKiK, trwa postępowanie

Czynności sprawdzające, o których mowa, trwały od marca 2021 roku. Informowaliśmy o nich. Zanim zostały wszczęte, opisywaliśmy między innymi historię klientki z Bydgoszczy, która wczytała się w zapisy umowy i zorientowała się, że - jak twierdzi - została wprowadzona w błąd przez pracownika firmy energetycznej. - Nie zostałam w wystarczający sposób poinformowana, o ile wzrosną rachunki za prąd po wybraniu taryfy opartej na cenniku "Pewna Cena" w stosunku do tego, gdybym miała płacić za energię według taryfy sprzedawcy. Nie powiedziano mi, czym jest opłata handlowa doliczana do rachunku i jakie w ogóle realne korzyści mogę odnieść bazując na średnim zużyciu prądu w moim domu - mówi bydgoszczanka.

Czytelniczka zaznacza, że w umowie, którą dostała, zabrakło większości załączników, które powinny się przy niej znaleźć. - Dostałam tylko jeden z nich - mówi. - Według mnie to celowe działanie operatora, by przedstawić ofertę opartą na dodatkowym obciążeniu w postaci tzw. opłaty handlowej. Wszystko po to, by wyglądała na lepszą niż "taryfa sprzedawcy".