Zbliża się ten czas! Czas zmiany czasu na letni 2022. Kiedy przestawiamy zegarki? [lista] Kamila Pochowska

Po raz pierwszy zegarki przestawiono w 30 kwietnia 1916 roku w Niemczech i Austro-Węgrzech. W ślad za nimi poszła Wielka Brytania. W Polsce pierwsza zmiana czasu została wprowadzona w 1919 roku. Zegarki na świecie przestawia prawie 70 krajów. pixabay Zobacz galerię (7 zdjęć)

Nadeszła astronomiczna wiosna, a to oznacza, że przed nami zmiana czasu zimowego na letni. Co to oznacza i dlaczego od lat przestawiamy zegarki? Zmiana czasu według założeń ma się przyczynić do zaoszczędzenia energii i efektywniejszego wykorzystania światła dziennego. Wielu współczesnych badaczy coraz śmielej wysuwa tezę, że przestawianie zegarków jest bez sensu...