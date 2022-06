ZDMiKP oraz MZK w Bydgoszczy wydają sprzeczne komunikaty. Gdzie składać reklamacje?

Od początku protestu kierowców i motorniczych Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy i wprowadzaniu kompletnie innej w przebiegach komunikacji awaryjnej w mieście pojawiają się pytania pasażerów, co m.in. z wykupionymi wcześniej biletami okresowymi. Czy dalej obowiązują, a jeśli tak - na jakich zasadach? Czy i gdzie można domagać się zwrotu kosztów za inny rodzaj transportu wykorzystany przez pasażera, bo autobus czy tramwaj MZK nie jechały?

Tyle na razie jest pewne... A reszta? Rzecznik drogowców wskazuje: - Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przejazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, odpowiada przewoźnik, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej przewoźnika. Wobec powyższego, w obecnej sytuacji wnioski i zgłoszenia w tym zakresie prosimy kierować bezpośrednio do Przewoźnika tj. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Pojawia się jednak wątpliwość. Bo na stronie internetowej ZDMiKP czytamy... zupełnie coś innego: "Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego pasażer może złożyć reklamację: z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu: na adres siedziby Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a. Do reklamacji powinny być dołączone oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, paragon zakupu biletu elektronicznego lub podać w piśmie nr karty BKM) oraz potwierdzone kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Według tej informacji jednostka odpowiedzialna za załatwienie reklamacji to Wydział Organizacji Transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, pok. 312. tel. 52/582-27-64.

- Reklamacje w sprawie przewozów mają różny charakter, nie dotyczą jedynie obecnej sytuacji - wyjaśnia Tomasz Okoński. - Tak czy inaczej, jeżeli reklamacja jest spowodowana działaniem Miejskich Zakładów Komunikacyjnych, to MZK są stroną w postępowaniu. Jeżeli taka reklamacja, na przykład dotycząca biletów i ich działania w czasie strajku, trafia do nas, przekazujemy ją do MZK.

Po informacji, która pojawiała się na stronie ZDMiKP na Facebooku o kierowaniu ew. żądań pod adresem MZK, pojawiło się bardzo wiele odpowiedzi. Czytamy jedną z nich: - Na karcie miejskiej, za którą zapłaciłem 108 zł widnieje napis: ZDMiKP. Na wydruku, będącym dowodem wpłaty - ZDMiKP. Jeżdżę linią 53 (podobnie jak mój syn), która została zawieszona, bo Irex dostał obsługę tras zastępczych. Czy ZDMiKP nadal uważa, że mam kierować reklamację do MZK? Dlatego procedura wysyłania reklamacji do ZDMiKP miała i ma nadal sens - bo oni organizują transport zlecając to innym.