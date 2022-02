Ze sportowej mapy Bydgoszczy znika Sport Factory. To są ostatnie dni jej działalności Jarosław Więcławski

Ostatnia szansa na trening w lutym. Arkadiusz Wojtasiewicz/archiwum

To miejsce do ćwiczeń z długą historią. Sport Factory zaczynało pod innym adresem, by blisko dziesięć lat temu na stałe zadomowić się na Fordońskiej. Ostatnia szansa na wzięcie udziału w zajęciach klubu minie wraz z końcem lutego.