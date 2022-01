Zmarła Kamila Wyrębska, nauczycielka ze szkoły na Osowej Górze. Była cenionym i wyróżnianym pedagogiem

Kamila Wyrębska pracę w SP nr 40 (wchodzi w skład ZS nr 24, podobnie jak XII LO) zaczęła najpierw jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, potem ukończyła dodatkowe studia i zdobyła uprawnienia do nauki języka angielskiego. Ostatnio była wychowawczynią klasy III A w XII LO.

Ceniona i wyróżniana nauczycielka

Leszek Sobieraj, dyrektor ZS nr 24, zapamięta Ją jako osobę potrafiącą pogodzić niepoprawny optymizm i radość życia z twardym stąpaniem po ziemi i przekonaniem, że przeszkody są po to, by je pokonywać, a pomysły i marzenia, by je realizować.

- Tę prawdę zaszczepiła wielu swoim wychowankom i współpracownikom - zaznacza Leszek Sobieraj. - Nie pozostawiła bez pomocy żadnego ucznia. Wiedziała, jak rozmawiać z rodzicami, by ich wesprzeć, zachęcić do współpracy. Była bardzo cenionym nauczycielem w środowisku szkolnym. W 2014 r. w plebiscycie "Gazety Pomorskiej" otrzymała tytuł "Superbelfra": Najlepszego Nauczyciela SP w Bydgoszczy.