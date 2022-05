Zmiany w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Na pętli Las Gdański będzie remont torów

Zmiany w kursowaniu tramwajów:

20 maja (piątek) od godz. 19.00 do 23 maja (poniedziałek) do godz. 3.00

linie tramwajowe nr 1 i 10 zostaną zawieszone, a linia nr 2 zostanie skierowana do pętli Bielawy.

Za tramwaje uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza ZA T2 w relacji rondo Jagiellonów (przystanek linii nr 31N, 33N, 34N zlokalizowany na ulicy Jagiellońskiej) - Las Gdański z przebiegiem ulicami: Jagiellońską, Gdańską.

Osoby, które planują wizytę w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku mogą skorzystać z autobusowej linii zastępczej T2. UM Bydgoszcz

Autobus ZA T2 w godzinach 8.00 - 18.00 kursować będzie co ok. 15 minut. W pozostałych godzinach co ok. pół godziny.

Bilety jednorazowe będą honorowane na zasadach: