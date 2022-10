Znamy datę otwarcia trasy S5 pod Bydgoszczą! Z Bydgoszczy do A1 dotrzemy w 25 minut!

Zobacz wideo: S5 Nowe Marzy - Świecie Południe, sierpień 2022 r.

Budowa S5 pod Bydgoszczą na finiszu

Kierowcy czekali na ten moment bardzo długo. 45-kilometrowy odcinek od węzła Bydgoszcz Północ do autostrady A1 w Nowych Marzach nareszcie zostanie udostępniony w pełnym przekroju 2x2. Do tej pory kierowcy mogli korzystać z dwóch pasów w obu kierunkach od węzła Nowe Marzy - do węzła Świecie Południe, na odcinku od Dworzyska do Gruczna, a także od węzła Trzeciewiec do węzła Bydgoszcz Północ.